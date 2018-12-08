شكرا لقرائتكم خبر عن في الذكرى الرابعة لتوليه العرش.. ماذا قالوا عن الملك سلمان؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه عرش المملكة العربية السعودية، توالت عدد من التهاني على الملك سلمان بن عبدالعزيز، فضلا عن الإشادة بما شه\ته المملكة في عهده.

وتمر اليوم السبت، 8 ديسمبر ذكرى البيعة الرابعة للمك سلمان بن عبد العزيز، وجلوسه على عرش الحكم في المملكة العربية السعودية، بعد وفاة أخاه الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وتحدث الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتولى الملك سلمان، مقاليد الحكم في المملكة.

وجدد الأمير خالد بن سلمان، بيعته للملك سلمان، وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين في ذكرى البيعة الرابعة، ونسأل المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده الأمين يحفظهما الله".

و بعث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، برسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ووفقا لوكالة "واس"، هنأ أمير الكويت الملك سلمان، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا بمتانة العلاقات "الأخوية والتاريخية الراسخة والوطيدة التي تربط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية".

وعبر أمير الكويت عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة "في عهده الميمون من استمرار لمسيرة البناء ومن ازدهار وتنمية شملت مجالات عديدة وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع".

و أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن الإنجازات العظيمة التي تحققت للملكة العربية السعودية خلال الأربع سنوات الماضية على الصعيدين المحلي والعالمي جاءت بتوفيق الله ثم بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لتؤسس لمرحلة مختلفة من تاريخ الوطن وهي محل اعتزاز لكل مواطن يفخر بما شهدته المملكة من نقلة نوعية نلمسها اليوم.

وقال معاليه : "بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة المباركة، نرفع التهنئة الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وللشعب السعودي على هذه الإنجازات التي تحققت منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، فعلى الصعيد العالمي استعادت المملكة ثقلها ومكانتها، ووقفت بشموخ مع قضايا الأمة، ووحدت كلمة المسلمين والعرب لنصرة المظلوم وردع المعتدين وإيقاف الأطماع التوسعية، وغيرت بوصلة الاتجاه العالمي، وعلى الصعيد المحلي نهضة شاملة، ومنجزات شامخة، ومسيرة بناء، واصلاحات طموحة يقودها سمو ولي عهده الأمين الذي وضع الأسس المتينة لتحقيق التحول الاقتصادي وإعادة هيكلة الوزارات ومؤسسات الدولة كي تسهم بفاعلية في تحقيق التطور المنشود والتحول المأمول الذي يصب في تعزيز الناتج الوطني".

وأكد الشيخ المعجب، أن النيابة العامة حظيت باهتمام بالغ ورعاية فائقة ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله – ونالت شرف ارتباطها المباشر بخادم الحرمين الشريفين، وانعكس ذلك ايجابيا على إنجاز خطط وبرامج النيابة العامة الرامية الى تحسين وتطوير جودة العمل النيابي ومخرجاته الجنائية، وتطبيق الأنظمة على الجميع بكل حزم وعزيمة وشفافية تامة، مؤكداً أن هذه الإنجازات والإصلاحات أسست لمرحلة انتقالية نوعية في تاريخ المملكة التي تنطلق في توجهاتها ورؤيتها من منطلقات ثابتة مستمدة من الشريعة الاسلامية السمحة والرؤية الطموحة لمستقبل قبلة الإسلام والمسلمين ومواطنيها، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ،وأن يديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها وازدهارها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة.

و رفع عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس، الدكتور فيصل بن منصور الفاضل؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة الملك "سلمان" وتولي مقاليد الحكم، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة في هذا العهد الميمون في مختلف المجالات.

وقال "الفاضل": هذه ذكرى غالية وعزيزة لنا جميعاً كمواطنين نحتفي فيها باستقرار وطننا العزيز واستمرار قيادتنا الرشيدة في المضي قدماً بمسيرة الوطن نحو التقدم في مختلف المجالات، في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني والبرامج الأخرى المنبثقة من هذه الرؤية الثاقبة التي رسمت مستقبل المملكة الاقتصادي والتنموي والاجتماعي برؤية عصرية.

وأضاف: في هذا الصدد تم الإعلان عن مشروعات كبرى مثل مشروعات "نيوم والقدية والبحر الأحمر ومشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ومشاريع المحميات الملكية"، إضافة إلى إصدار وتطوير عديد من الأنظمة والتنظيمات واتخاذ عديد من القرارات التطويرية للاقتصاد الوطني وتعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد بجميع أنواعه.

وتابع: استطاعت المملكة المحافظة على مكانتها بين دول العشرين الأقوى اقتصاداً وعزّزت من تقدمها في مسارها التنموي السليم والوجود في مقدمة الدول القوية والمؤثرة في العالم.

وأكّد "الفاضل"؛ أن الساحة التنظيمية في المملكة، شهدت منذ انطلاق الرؤية، نشاطاً غير مسبوق شمل جميع الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات والأنظمة واللوائح في مختلف المجالات أثمر عنه إعادة بناء البيئة التنظيمية من خلال سن وتطوير عديد من الانظمة لتواكب تطلعات المرحلة الحالية وتطوراتها، وتحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في جميع جوانبها.

واختتم بالقول: يجدر بنا ونحن نستذكر هذه المناسبة العزيزة وهذا الحدث التاريخي المهم، أن نستحضر جميع معاني الانتماء وصور الوفاء لهذا الوطن الغالي ونجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام عبدالوهاب زمان، أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تمثل ذكرى انطلاقة مرحلة جديدة في تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث، تواكب فيها التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية على المستوى الدولي برؤية المملكة (2030)، الهادفة إلى إحداث نهضة تنموية تنتقل بالوطن والمواطن إلى مصافّ الدول المتقدمة في جميع المجالات.

واعتبر مدير جامعة الطائف، في كلمة بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة، أن خادم الحرمين الشريفين حدد بقراراته الإصلاحية الكبرى، المسارَ الذي ستتجه إليه المملكة في المستقبل، ومهّد الطريق بإعادة الهيكلة الشاملة لأجهزة الدولة وإقرار تنظيمات اقتصادية ومبادرات مجتمعية لتحقيق تنمية مستدامة تُجنّب المملكة الارتهان إلى التقلبات المتكررة في أسعار النفط، وتجعلها أكثر قدرةً على مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

وبيّن الدكتور "زمان" في كلمته، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز جعل رفع كفاءة أجهزة الدولة، بموازاة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، وضبط الإنفاق المالي، عواملَ رئيسة لزيادة إنتاجية وفاعلية تلك الأجهزة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في رؤية المملكة (2030) وبرامجها التنفيذية؛ لا سيما برنامج التحول الوطني (2020)؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على رفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة من الدولة للمواطنين والمواطنات.

و رفع معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة وتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم.

وقال بهذه المناسبة : " تحل علينا الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم في البلاد، وهي تحمل معها مشاعر مختلطة من الفخر والبهجة والسرور والدعاء بالعز والتمكين لهذه البلاد الطاهرة وقادتها .

وأوضح الدكتور العنقري أن مرور أربع سنوات على مبايعة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ملكاً للبلاد، هي فترة زمنية قصيرة بمسطرة الزمن وقياسات التاريخ، غير أنها فترة كبيرة وعظيمة بما شهدته من توجيهات وإنجازات وقرارات وطموحات تتوالى من معين حكيم لا ينضب، ومن بصيرة نافذة لا تغفو، في شتى الميادين داخلياً وخارجيا، وواصلت بها المملكة ريادتها وحضورها وتقدمها، والتمسك بموقعها العام والحيوي على خارطة العالم ، فعلى صعيد قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ظلت المملكة، السند القوي والظهر المنيع لأشقائها، تقف معهم في سرائهم وضرائهم، تنصر المظلوم، وتنصح الظالم، وتقدم المعونة، وتبذل المال، وتساعد المحتاج، وتقدم الرأي والمشورة.

وقال معاليه : وفي الداخل توالت بشائر الخير، وتواصلت أنهار العطاء، بحزم دائم وعزم لا يلين، وشهدت المملكة قرارات تاريخية وبرامج تنويرية، وتوجيهات تهدف إلى التطوير، تواصلت بها مسيرة العز والنماء، وأكدت حرص الملك المفدى على أبنائه المواطنين وعظيم عنايته بهم، وأنهم في قلبه دائماً، وهو أمر يدركه ويستشعره الجميع، بعد كل كلمة أو لقاء أو اجتماع له – حفظه الله – مع المسؤولين أو المواطنين وفي كل مناسبة من مناسبات هذا الوطن" .