شكرا لقرائتكم خبر عن سجن وجلد شابين بجدة سرقا سائقي الأجرة باستخدام «مسدسات لعب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أصدرت محكمة الاستئناف بمكة حكماً مؤيداً للحكم الصادرمن المحكمة الجزائية بجدة، القاضي بسجن متهمين اثنين لمدة 3 سنوات وجلدهما 100جلدة، بعدما أدينا في عملية سطو مسلح قاما بها ضد سائقي الأجرة باستخدام مسدساتعبارة عن “ألعاب أطفال”.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين في عقدهما الثاني من العمر دأبا على خداع سائقي الأجرة بجدة وإيهامهم بتوصيلهما إلى مشاوير، ومن ثم تهديدهم باستخدام مسدسات لعب أطفال وسرقتهم بجمع أموال تصل إلى نحو 25 ألف ريال منهم.

ونجحت الجهاتالأمنية في الإيقاع بالمتهمين بعد تلقيها عدة بلاغات من سائقي الأجرة بتعرضهملعمليات سطو مسلح من قبل شابين، حيث عُثر بحوزتهما على مقطع فيديو يوثّق إحدىعمليات السطو التي قاما بها.

وطالب المدعي العام وفقاً لـ”الوطن”، من المحكمة الجزائية بتطبيق حد الحرابة على المتهمين، قبل أن تصدر الأخيرة حكماً بسجنهما 3 سنوات وجلدهما 100 جلدة.

