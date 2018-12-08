شكرا لقرائتكم خبر عن «وطن بلا مخالف»: ضبط أكثر من 2.2 مليون مخالف «حتى الآن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت منذ يوم الأربعاء الموافق 26 صفر 1439هـ، حتى أول من أمس الخميس، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفينالذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (2.216453)مخالفاً، منهم (1.718028) مخالفاً لنظام الإقامة، و(3.41232) مخالفاً لنظام العمل،و(1.57193) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً: بلغ إجمالي مَن تمضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (36.811) شخصاً، (51%) منهممن الجنسية اليمنية، و(46%) من الجنسية الإثيوبية، و(3%) من جنسيات أخرى، كما تمضبط (1750) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثـــــاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، الذين تم ضبطهم (3056) شخصاً.

رابعـاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (908) مواطنين، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق (872) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (36) سعودياً.

خامسـاً: بلغ إجمالي مَن يتمإخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (1.2232) وافداً مخالفاً، منهم (10.257) رجلاً،و(1975) امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوباتالفورية بحق (3.49680) مخالفاً، وإحالة (3.17318) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسيةللحصول على وثائق سفر، وإحالة (3.86180) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (5.73287)مخالفاً.

