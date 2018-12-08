شكرا لقرائتكم خبر عن بأسلحة وسيارات مسروقة.. ضبط مواطنين ارتكبا 26 جريمة سطو وسلب بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بنسليمان التويجري بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءاتالبحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت -بفضل من الله -عن القبض على اثنين من المواطنينفي العقد الثالث من العمر.

وأوضح متحدث الشرطة أن الدلائل المتوفرة أشارت إلى تورطالمتهمين بارتكاب جرائم سطو على محال تجارية، واعتداء على أشخاص وسلب ما بحوزتهممن الأموال والممتلكات باستخدام أسلحة وسيارات قاموا بسرقتها لهذا الغرض. وبمباشرةإجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّو بارتكاب (٢٦) جريمة سطو وسلب، حيث جرى إيقافهموإحالة القضية إلى النيابة العامة.

