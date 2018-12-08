الإمارات ترفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%

ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم السبت أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر قرارا برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وهو مجلس استشاري، إلى 50 بالمئة اعتبارا من الدورة المقبلة عام 2019.
وبذلك سيزيد عدد النساء في المجلس الوطني الاتحادي من تسع نساء إلى عشرين العام المقبل. ويدلي المجلس برأيه في قضايا عامة كمشاريع القوانين وميزانيات الحكومة لكنه لا يلعب دورا في تشكيل الحكومات ولا إقالة الوزراء.
ويضم المجلس 40 عضوا وترأسه حاليا أمل القبيسي. وينتخب نصف أعضاء المجلس لفترة تستمر أربع سنوات في حين يعين حكام الإمارات السبع النصف الآخر.
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