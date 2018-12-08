جهاز ذكي يراقب منزلك وأنت مسافر

كشفت شركة Netatmo الفرنسية المتخصصة في الأجهزة المتصلة عن جهاز ذكي يسمى "Healthy Home Coach"٬ حيث يراقب حالة المناخ والرطوبة ونوعية الهواء، والضوضا في المنزل لمدة 24 ساعة٫ ويعمل إذا لم تتواجد في المنزل.

ووفقا لموقع business insider التقني٫ يأتي الجهار باللون الوردي ويتعين عليك تحميل التطبيق للحصول على المعلومات الرئيسية للجهاز.

كما يمكنك تسمية الجهاز الخاص بك داخل التطبيق حسب الحجرة التي تتواجد بها٫ويمكن إطلاق اسم غرفة الجلوس في حالة تواجد الجهاز هناك.





والجدير بالأمر هو عدم حاجتك لتكون في المنزل حتى يجمع لك الجهاز معلومات حول المنزل، و لا تحتاج إلى مزامنة جهازك يدويا مع التطبيق الخاص بك في كل مرة تريد تحديثا على نوعية الهواء٫ حيث يقوم الجهاز بكل الأعمال بنفسها بمجرد إعداد الجهاز وإقرانه مع التطبيق.





و سيرسل لك التطبيق عندما تكون خارج المنزل إشعارات في حالة حدوث شيء غريب في منزلك أو في حالة الهواء كان جاف جدا.

وإذا كنت في المنزل وتريد التأكد من حالة المكان التي تتواجد به٫ انقر سطح الجهاز لتضيء لتظهر لك الحالة الراهنة لمنزلك٫فالضوء الأخضر يعني أنها صحية.





يتوفر الجهاز في موقع أمازون بسعر ١٠٠ دولار أمريكي٫كما يعمل التطبيق على نظامي تشغيل أندرويد وIOS.