طفل يرتبك لرؤية الملكة إليزابيث فيهرب زاحفا

كان لقاء الملكة إليزابيث الثانية مربكا للغاية بالنسبة إلى طفل صغير، ما دفعه إلى الزحف على الأرض خارجا من الغرفة التي تجمعه بها، وهو يصيح "وداعا"، مثيرا دهشة الجميع.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تقديم الطفل ناثان جرانت، 9 سنوات، إلى الملكة كجزء من زيارتها إلى كورام أقدم جمعية خيرية للأطفال في المملكة المتحدة.

ومنذ بنائها في لندن تعمل هذه الجمعية الخيرية على مساعدة الأطفال المعرضين للمخاطر بعد حصولها على الميثاق الملكي عام 1739.

وقامت الملكة بزيارة الجمعية لافتتاح مركز الملكة إليزابيث الثانية، وهو مركز قومي للأطفال تم تسميته على اسمها كنوع من التكريم. ووضعت الملكة قطعة ديكورية على شجرة كريسماس كورام أمام المركز. وأطلق المركز الجديد بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد الـ350 لتوماس كورام مؤسس الجمعية.

وأثناء جولتها، التقت الملكة الطفل لويس، 8 سنوات، الذي سألها عن أكثر دولة فضلت زيارتها، فأجابت بأنه سؤال صعب، لأنها زارت العديد من الدول ولا يمكنها الاختيار.