شهاب محمد - الخرطوم - الرئيس السنغالي يفتتح "متحف حضارات السود" في دكار

الخليج 365:

افتتح الرئيس السنغالي ماكي سال، الخميس، “متحف حضارات السود” في العاصمة دكار.

ويأتي افتتاح المتحف بعد مسيرة طويلة من عملية بنائه، حيث تم الحديث عنه للمرة الأولى في فترة حكم الرئيس الأول للسنغال ليوبولد سيدار سنغور عام 1966.

ووضع حجر أساس إنشاء المتحف في فترة حكم الرئيس الثالث للسنغال عبد الله واد (2000 ـ 2012).

وفي العام الجاري، اكتمل بناء المتحف الذي شيّد على مساحة 14 ألف متر مربع، بدعم صيني بلغ 35 مليون دولار.

ويحتضن متحف حضارات السود آثارا تسلط الضوء على مساهمات حضارة إفريقيا من الناحية العلمية والتكنولوجية في حياة الإنسان، ابتداء من العصر الحجري الحديث وصولا إلى العصر الحديدي.

كما يعرض المتحف آثارا عن الاكتشافات والأعمال في مجالات الطب والرياضيات والأدب للحضارة الإفريقية.

وقد تم تصميم الهيكل المعماري للمتحف على شكل دائرة مستوحاة من منازل جنوب السنغال، بحيث يمكنه عرض 18 ألف قطعة أثرية.

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