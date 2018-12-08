شهاب محمد - الخرطوم - إصابة 33 متظاهرا فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

الخليج 365:

أصيب 33 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرة “العودة وكسر الحصار” السلمية، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في بيان مقتضب لها، وصل وكالة “الأناضول” نسخة منه عن “إصابة 33 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في المسيرات”، دون أن تشير إلى طبيعة الإصابات.

ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

الاناضول