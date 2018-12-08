الكشف عن برنامج ومضامين جلسة اليوم بين المبعوث الأممي ووفد الشرعية

كشف مصدر سياسي، اليوم السبت، عن برنامج جلسة اليوم بالمشاورات اليمنية بين المبعوث الاممي ووفد الشرعية.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن" جلسة اليوم برنامج ولقاءات فرق ضمن إجراءات بناء الثقة بين المبعوث الاممي ووفد الشرعية.

وتابعت "تتضمن اللقاءات كالتالي، فريق تعز، فريق الاسرى والمختطفين، والمخفيين، والمعتقلين، والفريق الاقتصادي".

وفي جلسة أمس قدم فريق الشرعية تصور لفتح مطار صنعاء ان تسافر الرحلات عبر مطار عدن للتخفيف من معاناة الناس لكن واضح رفض ناطق الحوثيين ورئيس فريقهم

الحوثيين يبحثون عن مطار تحت سيطرتهم وليس عن تخفيف للتاس فالمواطن في آخر حساباتهم.