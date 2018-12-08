نيسان تسترجع 150 ألف سيارة بعد رصد مشاكل جديدة

أعلنت شركة نيسان nissan، امس، أنها رصدت مشاكل جديدة وستسترجع السيارات المعنية التي يناهز عددها 150 ألفاً.

ويضاف هذا الرقم إلى 1.15 مليون سيارة، استرجعت إلى المصنع منذ الكشف في خريف 2017 عن ممارسات سيئة في عمليات المراقبة التي أجريت في المصانع.

وأوضحت الشركة اليابانية في بيان أن الاسترجاع الذي سيتم الإبلاغ عنه رسمياً في 13 ديسمبر/ كانون الأول، "يقتصر على اليابان".

ويشمل هذا الاسترجاع نحو 10 نماذج مصنوعة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وأكتوبر/تشرين الأول 2018، منها سيارات من نوع نوت، وسيارات ليف الإلكترونية، ومارش، وكيوب التي تستخدم في المدن.

وبعد استرجاع العام الماضي، اتخذت نيسان ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، "تدابير مضادة" لوضع حد لهذا الأمر.. لكن ذلك لم يكن كافياً، واعترفت في صيف 2018 بتزوير خلال الاختبارات لقياس مدى الاقتصاد في الوقود وانبعاثات الغاز.

وأكدت نيسان أن "جميع المشاكل قد عولجت" هذه المرة، كما جاء في تصريحات سييجي هوندا، نائب رئيس المجموعة، خلال مؤتمر صحفي في مقر يوكوهاما (ضاحية طوكيو).