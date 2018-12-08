شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 3 أعضاء بمناصب نواب رئيس البرلمان العربى وإعادة الانتخابات للنائب الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخب البرلمان العربى اليوم ثلاثة أعضاء لمنصب نائب رئيس البرلمان، فى حين تقرر إعادة إجراء الانتخابات على منصب النائب الرابع بعد تعذر حصول أى نائب على النصاب الخاص به.

وجرى انتخاب ثلاثة نواب بعد حصولهم على أكثر من نصف عدد من النواب الحاضرين (أكثر من 35 صوتاً) وذلك خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان المنعقدة حالياً بالجامعة العربية.

وحصل النائب سعيد الشامسى من سلطنة عمان على أعلى الأصوات إذ نال 39 صوتا، كما حصل عبد الرحمن سعيد على المركز الثانى، حيث نال 38 صوتاً من السودان، ثم النائب عادل العسومى الذى حصل 37 صوتا.

وحل فى المركز الرابع النائب خالد بن زايد من الإمارات الذى نال 34 صوتاً، ولكنه لم يحصل على النصاب اللازم للحصول على المنصب(أكثر من 35 صوتاً)، ولذا تقرر دخوله فى جولة إعادة على المنصب مع التالى له فى عدد الأصوات.

وتبين أن هناك نائبين تاليين له فى الأصوات، وهما النائب سعد الجمال (مصر)، ويوسف رحمانيه (الجزائر)، وكلاهما حصل على 33 صوتاً.