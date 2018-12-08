حكومة الخرطوم: الكل يدفع رسوم المياه ولا استثناء لجهة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم خالد محمد خير بأن لا استثناء لجهة من رسوم المياه ورسوم الخدمات الأخرى التابعة لوزارة البنى التحتية .
وقال خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمشروعات المياه إن الكل يدفع ، مشيراً إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب إشراك الجهد الشعبي والمجتمعي في مقابلة تنفيذ شبكات المياه المزمع إنشاؤها في العام المقبل في محليات الولاية ، موضحاً أن ميزانية الهيئة المقررة لها لا تسمح بالتوسع في إنشاء شبكات جديدة إذا لم يتوفر الدعم المجتمعي ، موجهاً بوضع رؤية متكاملة لتخفيف العبء المعيشي للعاملين ، داعياً إلى مواصلة الجهد في تهيئة بيئة العمل التي تنظم مكاتب الهيئة بالمحليات .
وفي ذات الصياغ وجه مدير عام الهيئة نهيزي الرفاعي برصد ومتابعة بلاغات الكسورات والعمل على معالجتها أولاً بأول بحسب صحيفة الإنتباهة ، مبيناً أن الولاية تشهد استقراراً في إمداد المياه ولا بلاغات بشح مياه .
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