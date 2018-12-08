رئيس شعبة مصدري الحياة البرية يكشف عن تهريب سلاحف بقيمة (30) مليون دولار

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف رئيس شعبة مصدري الحياة البرية عاطف الزبير ، عن تهريب سلاحف بقيمة 30 مليون دولار إلى دول الجوار .
مقراً بأن اللائحة المالية المعمول بها أدت إلى فقدان 30% من عائدات الصادر .
وأوضح أن اللائحة تمت إجازتها منذ العام 2016 م ، مطالباً بإيقافها لجهة أن هناك رسوماً باهظة جعلت المصدرين خارج السوق وساهمت في التهريب .
وأشار في تصريحات بحسب صحيفة الإنتباهة إلى أن هنالك أكثر من رسم تدفع منها 40% رسوم صادر و50% قبض للحيوان ، مؤكداً أن التكلفة تصل إلى (3) أضعاف سعر الحيوان .
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