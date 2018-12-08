رئيس شعبة مصدري الحياة البرية يكشف عن تهريب سلاحف بقيمة (30) مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس شعبة مصدري الحياة البرية عاطف الزبير ، عن تهريب سلاحف بقيمة 30 مليون دولار إلى دول الجوار .

مقراً بأن اللائحة المالية المعمول بها أدت إلى فقدان 30% من عائدات الصادر .

وأوضح أن اللائحة تمت إجازتها منذ العام 2016 م ، مطالباً بإيقافها لجهة أن هناك رسوماً باهظة جعلت المصدرين خارج السوق وساهمت في التهريب .

وأشار في تصريحات بحسب صحيفة الإنتباهة إلى أن هنالك أكثر من رسم تدفع منها 40% رسوم صادر و50% قبض للحيوان ، مؤكداً أن التكلفة تصل إلى (3) أضعاف سعر الحيوان .