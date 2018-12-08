شهاب محمد - الخرطوم - جزائري ومغربي يتنافسان على جائزة أفضل لاعب أفريقي في أوروبا

الخليج 365:

تنافس النجم الجزائري الصاعد يوسف عطال، ظهير أيمن نادي نيس الفرنسي، مع حارس المرمى المغربي ياسين بونو، حارس نادي جيرونا الإسباني على جائزة أفضل لاعب أفريقي ينشط في القارة الأوروبية.

ودخل اللاعبان العربيان سباق الترشيحات للجائزة التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الرياضية الفرنسية الشهيرة، برفقة اللاعب الإيفواري جيرفينيو مهاجم نادي بارما الإيطالي، إذ سيتنافس الثلاثي على جائزة أفضل لاعب أفريقي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكشفت المجلة الفرنسية، بأن ترشيح يوسف عطال، البالغ من العمر 22 عاماً فقط لنيل هذه الجائزة، وجاء بعد تألقه اللافت للانتباه خلال الشهر الماضي مع فريقه ومع المنتخب الجزائري الأول، إذ اعتبرت بأنه يُعد من بين اكتشافات الموسم الكروي الحالي في الدوري الفرنسي، وأوضحت بأنه قدم مشواراً مميزاً خلال الشهر الماضي، بفضل تميزه بالسرعة وتوغلاته ومراوغاته الرائعة وكذلك تمريراته السحرية، إضافة إلى التزامه بواجباته الدفاعية على الرواق الأيمن، فضلاً عن اندفاعه نحو الهجوم، والذي كثيراً ما أثمر أهدافاً لفريقه، وسجل عطال هدفاً في شهر نوفمبر الماضي في الدوري الفرنسي، إذ منح الفوز لفريقه بهدف لصفر أمام نادي نيم، كما وضع لمسته أيضاً على الفوز الكبير للمنتخب الجزائري على توغو 4/1، عندما سجل الهدف الثاني في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 المرتقبة صيف العام المقبل.

وبالنسبة لحارس المرمى المغربي ياسين بونو (27 سنة)، قالت المجلة الفرنسية إنه يتميز بالهدوء والحسم، مشيرة إلى دوره الكبير في تواجد فريقه في المركز المتقدم في الليغا الإسبانية، إذ يؤدي موسماً مميزاً على غرار فريقه، كما برز بونو في الشهر الماضي بمساهمته في فوز جيرونا بهدف لصفر على فالنسيا، والتعادل سلبياً أمام ليغانيس وكذلك الفوز على نادي إسبانيول برشلونة بثلاثية لهدف واحد، ولم يتلق بونو في شهر نوفمبر سوى هدف وحيد في ثلاث مباريات، فضلاً عن عدم اهتزاز شباكه خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي مع نظيره التونسي بتونس، والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بهدفٍ لصفر، وكشفت فرانس فوتبول بالمقابل، بأن بونو يُعتبر حالياً في دائرة اهتمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يرغب في ضمه.

ويتنافس عطال وبونو، مع الإيفواري جيرفينيو مهاجم نادي بارما الإيطالي، الذي برز هو الآخر في الشهر الماضي، إذ نال لقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي في شهر نوفمبر من طرف جمعية اللاعبين الإيطاليين، كما سجل جيرفينيو هدفين خلال ذات الشهر، ويعتبر أحد ركائز فريقه إذ سجل 5 أهداف في 10 مباريات.

وفتحت “فرانس فوتبول” المجال أمام الجماهير للتصويت على اللاعبين المرشحين لنيل الجائزة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، وتنهي عملية التصويت يوم الأحد المقبل في الساعة السادسة مساء. بينما أبرزت النتائج الأولية للاستفتاء تفوقا واضحا لحارس المرمى المغربي، الذي تجاوز نسبة 70% من الأصوات، متفوقاً على عطال الذي تجاوز 25 % بفارق شاسع عن جيرفينيو.