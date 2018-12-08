تعرض المحلج الصيني لحريق هائل إلتهم “500” بالة قطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسبب حريق هائل شب فجر أمس الجمعة، في المحلج الصيني بمنطقة مارنجان بمحلية مدني الكبرى، في إتلاف 500 بالة معدة للصادر بقيمة تتجاوز 16 ألف دولار فضلاً عن 250 قنطار قطن زهرة .

وقال مصدر مسؤول تحدث أن الحريق استمر ست ساعات مبيناً أنه بدأ عن الساعة 2:55 صباحاً واستمر حتى الساعة 9:00 صباحاً ولفت المصدر المسؤول بالإدارة العامة للدفاع المدني بولاية الجزيرة الى أن أسباب الحريق تعود الى احتكاك الـ(فور كلبس) مع الأقطان، الأمر الذي أدى لحدوث شرارة تسببت في الحريق الهائل .

وأعلن وبحسب موقع سونا أن جملة الخسائر حسب التقديرات الأولية بلغت حسب التقديرات الأولية 500 بالة قطن محلوجة معدة للتصدير، إلى جانب 250 قنطار قطن زهرة بتكلفة تجاوزت 900 الف جنيه نحو 16.3 ألف دولار ونفى وجود أي خسائر في الأرواح والآليات .