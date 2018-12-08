جماع: سادعم ترشيح شباب من الولاية لمنصب الوالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبدى والي ولاية كسلا آدم جماع آدم زهده في الترشح كوالٍ لولاية كسلا لدورة قادمة، وقال رداً على مبادرات عبرت عنها قيادات دينية واجتماعية بالولاية، أنه سيدعم ترشيح شباب من الولاية لمنصب الوالي، مؤكداً أنه سيركز جهوده وسيعمل فقط في دعم حملة إعادة ترشيح الرئيس البشير.

جاء ذلك خلال تشريف جماع وأعضاء حكومته احتفال خلاوي ترك بحفظة القرآن حسب صحيفة التيار، وهو احتفال راتب درجت نظارة عموم الهدندوة على تنظيمه في مثل هذا التوقيت سنوياً. وكان كل من رئيس المجلس التشريعي محمد طاهر سليمان بيتاي والناظر سيد محمد الأمين ترك وقيادات شبابية، طالبت بترشيح كل من الرئيس البشير رئيساً والوالي جماع والياً.

وقال بيتاي إننا في كسلا بتبنينا لجماع نريد أن نرسي أدباً جديداً ونسن سنة حسنة في السودان بالتحرر من القبلية والمناطقية، ولكن الوالي جماع عبر عن نيته الابتعاد عن تولي المسؤولية العامة في الفترة المقبلة، والاكتفاء بمناصرة الرئيس البشير بوصفه الضامن لوحدة وأمن الوطن في المرحلة المقبلة.