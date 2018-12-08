سداد قيمة الشاي والقهوة لدى ستات الشاي بالدفع الالكتروني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تعتزم بائعات للشاي في العاصمة شراء ماكينة الدفع الإلكتروني لسداد قيمة المشروبات”الشاي والقهوة” من الزبائن عن طريق الدفع الإلكتروني لتفادي تأثير شح الكاش في مبيعاتهن وأعمالهن. وأبلغت بائعة شاي في السوق العربي حرجة عبد القادر ناصر صحيفة الانتباهة عن شروعها في فتح حساب في أحد البنوك وشراء ماكينة للدفع الإلكتروني لسداد قيمة المشروبات”الشاي والقهوة” من زبائنها. وشكت من ضعف العائد خلال الفترة الماضية بسبب أزمة السيولة وتزايد ديون الزبائن، وسط ارتفاع أسعار المواد التشغيلية ومتطلبات العمل الأخرى.

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