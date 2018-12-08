نحو 2000 سوري يعودون إلى الوطن خلال 24 ساعة

وأفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، السبت، أن حوالي ألفي مواطن سوري عادوا إلى ديارهم من الخارج خلال اليوم الماضي.

وذكر مندوب "سبوتنيك" نقلا عن بيان صادر عن مركز استقبال اللاجئين في سوريا أن 1938 مواطنا سوريا عادوا إلى الجمهورية العربية السورية من الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعاد من لبنان 1357 شخصا. وعاد من الأردن 581 شخصا.

© Sputnik . Michail Alaeddin محافظة حماة السورية

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت في يوم 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم.

وكان السوريون الذين اضطروا إلى مغادرة ديارهم توجهوا إلى 36 دولة.