العراق... الاستخبارات تطيح بـ"أبواق داعش" الإعلامية في الموصل

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وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، أنها خلال عملية أمنية تمكنت من الإطاحة بـ"أبواق داعش الإعلامية" في الموصل.
MOADH AL-DULAIMI
وأضافت أن "هذا الشخص يسانده نجله الذي كان يتلقى دروسا شرعية للدواعش ومتأثرا بفكرهم ومنهجهم ومن المروجين الأشداء لداعش الإرهابي وأعماله الإجرامية"، مشيرا إلى أنهما "من المطلوبين للقضاء بموجب المادة 4 إرهاب".
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