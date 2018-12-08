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العراق... الاستخبارات تطيح بـ"أبواق داعش" الإعلامية في الموصل

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وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، أنها خلال عملية أمنية تمكنت من الإطاحة بـ"أبواق داعش الإعلامية" في الموصل.

MOADH AL-DULAIMI

وقالت المديرية، في بيان نشرته "السومرية نيوز"، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 43 وبالتنسيق مع استخبارات مقر الفرقة 20 وإثر معلومات استخبارية دقيقة، أطاحت بأحد الإعلاميين والمروجين للدواعش قبل التحرير في منطقة حمام العليل بالموصل، والذي كان بوقا من أبواق داعش الإعلامية ومن المروجين للدعوة بالانضمام إلى العصابات الإرهابية عبر عدة وسائل كالمنشورات والمحاضرات والكتابات".

وأضافت أن "هذا الشخص يسانده نجله الذي كان يتلقى دروسا شرعية للدواعش ومتأثرا بفكرهم ومنهجهم ومن المروجين الأشداء لداعش الإرهابي وأعماله الإجرامية"، مشيرا إلى أنهما "من المطلوبين للقضاء بموجب المادة 4 إرهاب".

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