بالصور...كارلوس غصن في مطار بيروت

وبرزت لوحة لكارلوس غصن في مطار بيروت والتي أثارت انتقادات واسعة عند الرأي العام اللبناني الذي اعتبر أنها لا تعبر عن موقف كل اللبنانيين.

وأرفقت اللوحات بعبارات باللغة الانكليزية "كلنا كارلوس غصن" والتي تكفل بتعليقها رجال أعمال لبنانيين يقفون إلى جانب غصن ضد حملة الظلم التي يتعرض لها الأخير في اليابان وفرنسا.

الجدير بالذكر أن الدولة اللبنانية تقف إلى جانب رجل الأعمال من أصول لبنانية كارلوس غصن ومن بين هذه الوقفات كانت استدعاء وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي السفير الياباني في بيروت ماتاهيرو ياماغوتشي، وأبلاغه اهتمام لبنان بقضية كارلوس غصن.

كما وصف وزير الداخلية اللبنانية، نهاد المشنوق، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر في بيروت قبل نحو أسبوعين غصن بـ"مغترب له قصة نجاح خيالية"، مضيفا "لكارلوس غصن أقول في محنته إن طائر الفينيق اللبناني لن تحرقه شمس اليابان".

وسبق للسلطات اللبنانية أن كرمته مرارا، وتمّ إصدار طابع بريدي باسمه في العام 2017.