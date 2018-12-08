قبل انعقاد القمة الخليجية... السلطان قابوس يوجه رسالة للملك سلمان

تتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومشاركة السلطنة في القمة الخليجية الـ ٣٩ لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها في الرياض غدا الأحد، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وسلم الرسالة الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، وذلك خلال لقائه مساء اليوم، بمقر وزارة الخارجية السعودية بوكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

​وتعقد أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها السعودية، غدا الأحد بمدينة الرياض، وكان العاهل السعودي الملك سلمان دعا جميع قادة الدول الخليجية بما فيهم أمير قطر، لحضور القمة الخليجية.

وكشف عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن الملفات الثلاثة الأخطر التي سيتم مناقشتها خلال القمة الخليجية بعد غد الأحد.