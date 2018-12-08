الحوثي يدعو إلى إجراء مفاوضات السويد بشكل علني

وقال الحوثي في تغريدة له على موقع "تويتر": "أدعو المبعوث الأممي، والراعي مملكة السويد، ورئيس وأعضاء وفد الشعب، إلى إجراء المباحثات علنية، وعبر كل القنوات العالمية وغيرها، ممن ترغب في نقل وقائع المباحثات".

وأضاف: "الوفد الوطني لا يضيره شيء فهو يتكلم عن قضايا ومظلومية الشعب اليمني ولديه الصلاحيات التي يستطيع أن يحقق بها السلام لوطنه وأمته".

كان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد وصف في وقت المشاورات التي انطلقت في السويد حول الأزمة اليمنية بأنها فرصة لدفع عملية السلام في البلاد، معلنا توصل أطراف الأزمة لاتفاق لتبادل الأسرى.

وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم؛ فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.