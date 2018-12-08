العراق يعزز سلاح الجو بـ 6 مقاتلات كورية جنوبية

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت القوة الجوية العراقية، السبت، ضم 6 مقاتلات كورية جنوبية من طراز T50.

وفي بيان مقتضب، أوضحت القوة الجوية أن المقاتلات وصلت إلى مطار "محمد علاء" جنوب العاصمة بغداد اليوم، ودخلت الخدمة.

ويبلغ بذلك مجموع الطائرات لدى البلاد من هذا الطراز 18، بعد تسلم 6 منها في مارس / آذار الماضي، و6 قبل ذلك بعام، وينتظر تسلم دفعة أخيرة بنفس العدد لاحقا، في إطار اتفاقية موقعة بين بغداد وسول عام 2013 بقيمة مليار و100 مليون دولار.

ويعمل العراق على إعادة بناء قواته العسكرية بعد سنوات من الحروب والاستنزاف، آخرها مع تنظيم "داعش" الإرهابي (2014 ـ 2017).