هيئة_كبار_العلماء: #خادم_الحرمين أسهم في تعزيز مكانة #المملكة

الخليج - واس

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن ذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – ذات دلالات مهمة تؤكد ما قامت عليه هذه البلاد المباركة من البيعة الشرعية على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقالت في تصريح بهذه المناسبة :” نحمد الله تعالى أن هيأ لهذه البلاد ولاة أمر يحرصون على مصالحها ويرعون شؤونها بكل إخلاص، بما أسهم في تعزيز مكانة المملكة الرائدة إسلاميا والمؤثرة عالميا “.

وسألت الأمانة الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجعل هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين في عز واستقرار ورخاء وأمن.