خالد بن سلمان يهنئ خادم الحرمين في ذكرى البيعة الرابعة

صحيفة الخليج الالكترونية رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان؛ تهنئته لخادم الحرمين الشريفين، في ذكرى البيعة الرابعة. وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صباح اليوم “أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين، في ذكرى البيعة الرابعة، وأضاف أسأل الله -عزّ وجلّ- أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده الأمين- يحفظهما الله”.

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