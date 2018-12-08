التحالف يستهدف قاربين مفخخين أعدتها ميليشيا الحوثي للقيام بأعمال إرهابية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت مصادر عسكرية ميدانية يمنية أن المليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في أعمالها الإرهابيه والعدائية باستخدام القواب المفخخة لتهديد حركه الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وأكدت المصادر أن التقارير الواردة من الحديدة عن استهداف التحالف لقاربين كانت المليشيا الحوثيه تقوم بإعدادها وتجهيزها للقيام بأعمال إرهابية.

وذكرت التقارير أن القاربين المستهدفه كانت بالقرب من الحديدة بعيدة عن أي مرافىء للصيد أو التجمعات السكانية بمنطقه بحرية خالية في محاوله من المليشيا الحوثيه الإرهابية لتحاشي استهدافها من التحالف.

وتحاول المليشيا الحوثية التصعيد من أعمالها العدائية والإرهابية في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات السويد لاثبات وجودها وامتلاكها لقدرات تهدد الأمن الإقليمي والدولي.