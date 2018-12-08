شكرا لقرائتكم خبر عن قمة التعاون الخليجي.. الرياض على موعد مع الدورة الـ 39 (الأهداف والملفات) والان مع التفاصيل

تنطلق غداً أعمال القمة الخليجية فى العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة مجموعة من الملفات المهمة تتصدرها القضايا الأمنية، فى ظل تصاعُد التهديدات الإيرانية التى تواجه دول مجلس التعاون، غير أن القمة سيكون منوطاً بها مناقشة مستقبل مجلس التعاون الخليجى فى ظل تلويح قطر بالانسحاب من المجلس لتظل على عنادها وتغرِّد خارج السرب.

قمة الرياض ستكون على موعد لمناقشة مسيرة التكامل الخليجى فى عامها الـ39، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجى الست: السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت وعمان، وقطر.

و كشف عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن الملفات الثلاثة الأخطر التي سيتم مناقشتها خلال القمة الخليجية بعد غد الأحد.

وقال الزياني في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن منطقة الشرق الأوسط طالما كانت منطقة ملتهبة، وتشهد دائما تحديات جسيمة، لكن حكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ورؤيتهم الثاقبة تتجاوز جميع التحديات، وتنظر إلى المستقبل، وتحرص على كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس.

و أكد عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن العلاقة مع إيران ستكون إحدى القضايا التي سيبحثها قادة دول المجلس في القمة المقبلة، خصوصا في ضوء بدء تطبيق العقوبات الأميركية على إيران، لما لها من تأثيرات على دول المنطقة عموماً.

وأضاف، إيران دولة جارة مهمة في المنطقة، ودول مجلس التعاون كانت تدعو دائماً إلى إقامة علاقات تعاون بناءة معها، لكنها مع الأسف استمرت في التدخل بالشؤون الداخلية لدول المجلس، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وأردف، أعتقد أنه ليس أمام النظام الإيراني الآن إلا أن يعيد النظر في توجهاته السياسية، والالتزام بالأسس والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات بين الدول، المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي.

وعلى خلفية القمة، أثارت دعوة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لأمير قطر تميم بن حمد للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، تكهنات حول احتمال حدوث انفراجة قريبة في الأزمة الخليجية.

ولكن عضو مجلس الشورى السعودي السابق محمد آل زلفى يرى أن "المملكة ومجلس التعاون ليس لديهم مشكلة في دعوة قطر لحضور القمة الخليجية".

غير أنه يوضح في حديث لـ "موقع الحرة" أن الدعوة "لا تعني تراجع الدول المقاطعة لقطر عن شروطها لعودة العلاقة إلى طبيعتها وإعادة الصف العربي ومكانة مجلس التعاون".