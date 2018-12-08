شكرا لقرائتكم خبر عن لاستعادة 73 مليار ريال.. 217 ألف طلب تنفيذ خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تلقت محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة نحو 217 ألف طلب تنفيذ خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري، بلغ إجمالي مبالغها نحو 73.6 مليار ريال.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية” فإن عدد طلبات التنفيذ التي تم تسلمها خلال الربع الأول يزيد بنسبة 7% عن ما تم تسلمه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت منطقة الرياض في مقدمة المناطق من حيث مبالغ الطلبات بنحو 43.5 مليار ريال، ما يعادل نسبة 59.4% من إجمالي المبالغ المطلوب التنفيذ بشأنها، تليها منطقة مكة المكرمة بـ15.8 مليار ريال وأكثر من 62 ألف طلب تنفيذ.

وحلت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بمبلغ 9.8 مليار ريال لتنفيذ أكثر من 35 ألف طلب، ثم عسير بـ 1.7 مليار ريال لـ9 آلاف طلب، تليها المدينة المنورة بنحو 1.1 مليار ريال لـ 14 ألف طلب، فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة بـ88 مليون ريال من تنفيذ 2045 طلباً.