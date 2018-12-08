مصر تنفذ تدريبات بحرية مشتركة مع بريطانيا وإيطاليا

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية ونظيرتها البريطانية والإيطالية تدريبا بحريا عابرا في نطاق البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا لما أعلنه المتحدث العسكري المصري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، الجمعة، فقد شارك في التدريب عدد من القطع البحرية المصرية والفرقاطة (ITSCARABINIERE) الإيطالية، والفرقاطة (RFA LYME BAY) البريطانية.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة والفعاليات شملت تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية والتدريب على الاتصال الصوتي تحت الماء، واستقبال وإقلاع طائرات الهل على أسطح الوحدات البحرية وتمرين حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المتشبه بها، وتمرين الإمداد بالوقود بالبحر والتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها المناطق الخطرة.

وقد أظهر التدريب مدى ما تتمتع به القوات المشاركة من قدرة وكفاءة عالية في تنفيذ عمل جماعي مشترك، كذلك التنسيق والتفاهم في تنفيذ جميع المهام التدريبية المخططة.

وجاء في البيان المصري أنه "تؤكد مثل هذه التدريبات مدى عمق علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة ومدى جاهزية القوات المشاركة في مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة بالبحر المتوسط".