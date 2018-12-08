السلطات المغربية تعلن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بـ"داعش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأمن المغربي يفكك خلية داعشية إرهابية - أرشيفية
أعلنت السلطات المغربية، الجمعة، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 6 أفراد يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي.
وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 6 عناصر ينشطون بمدينة بني ملال في وسط البلاد ويشتبه في موالاتهم لتنظيم "داعش"، والإعداد لتنفيذ هجمات إرهابية بالمغرب.
وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت قيام المشتبه بهم "بعمليات تجنيد واستقطاب الشباب من أجل تبني مبادئهم الإرهابية، والتحريض على تنفيذ اعتداءات تستهدف المخالفين لنهجهم".
وأشار إلى مصادرة أجهزة إلكترونية وكتب ومنشورات حول فكر تنظيم "داعش" تحرض على العنف، إضافة إلى أسلحة بيضاء، لافتا إلى أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 24 و37 سنة.
كانت السلطات المغربية أعلنت، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، توقيف ثلاثة أفراد يشتبه في تكوينهم خلية "موالية" لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد.
وفككت أجهزة مكافحة الإرهاب في المغرب خلال عام 2017، تسع خلايا "إرهابية" ونجحت في توقيف 186 من عناصرها.
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