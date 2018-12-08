روسيا تتمسك بمحاكمة البحارة الأوكرانيين قبل مناقشة مصيرهم

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، إن موسكو ستكون مستعدة لمناقشة مصير مجموعة من البحارة الأوكرانيين احتجزتهم الشهر الماضي، ولكن بعد محاكمتهم.



وأضاف لافروف -في مؤتمر صحفي في ميلانو- أن روسيا ستكون مستعدة لمناقشة مصير البحارة واحتمال إبرام اتفاق ما مع أوكرانيا بشأنهم فقط بعد انتهاء محاكمتهم في القرم.. ولم يتحدد موعد لمحاكمتهم حتى الآن.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعيا روسيا إلى إطلاق سراح 24 بحارا أوكرانيا احتجزتهم يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني بالقرب من شبه جزيرة القرم، وتتهمهم روسيا بدخول مياهها الإقليمية بشكل غير قانوني وهو ما تنفيه كييف.

ويشهد بحر آزوف، الذي تستخدمه كل من روسيا وأوكرانيا، توترات كبيرة، فيما أعلنت أوكرانيا الأحكام العرفية في بعض أجزاء البلاد بعد احتجاز سفنها قائلة إنها تخشى من غزو روسي محتمل.. وتعتزم روسيا نشر مزيد من صواريخ "إس-400" أرض جو المتطورة في شبه جزيرة القرم مع تصاعد التوترات مع أوكرانيا، عقب احتجاز 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وأفراد طواقمها.