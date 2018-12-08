قطع بارزة مملوكة للمغني فرانك سيناترا في مزاد بنيويورك

نظمت دار "سوذبيز" مزادا في نيويورك، الخميس، عرضت فيه مئات القطع من مجموعة المغني فرانك سيناترا كانت تحفظها زوجته الأخيرة باربرا.

وأوضحت دار المزادات العريقة أن القطعة الأبرز في المزاد هي خاتم خطوبة مرصع بقطعة ماس كبيرة عيار 20 قيراطاً، وبيعت في مقابل 1,7 مليون دولار خلال المزادات الأولى التي نظمت الثلاثاء.

وكان الخاتم واحدا من اثنين طرحهما فرانك سيناترا في أحد الأيام على باربرا، طالباً منها اختيار المفضل لديها منهما من دون عرض الزواج عليها صراحة.

وقال نائب رئيس دار "سوذبيز" المتخصص في الحلي كويغ برونينغ: "لقد توجهت إليه بالقول حسنا، سأختار الماس وأنت تختار الإصبع الذي سأضعه عليه، وبهذه الطريقة بات ذلك خاتم خطوبة".

واستمر زواج باربرا من سيناترا 22 عاما، وتوفيت في يوليو/تموز 2017 بعد نحو عقدين من وفاة المغني الشهير في 1998.

وتضم المجموعة المطروحة للبيع في مزاد "سوذبيز" قطعاً حافظت عليها باربرا حتى وفاتها.

وتشمل المجموعة أيضاً بعض القطع القيّمة بينها لوحة للرسام الأمريكي والت كوهن تقدر قيمتها بمبلغ يراوح بين 300 ألف دولار و500 ألف، إضافة إلى لوحة أخرى لمواطنه الرسام الانطباعي تشايلد هاسام تقدر قيمتها بمبلغ يراوح بين 200 ألف دولار و300 ألف.

كما تضم قطعاً كثيرة مرتبطة بفرانك سيناترا بينها رسوم بورتريه وتمثال وأسطوانات ذهبية وملصقات إعلانية لحفلات.