بريجيت.. طفلة الأعوام الـ9 تضيء أنوار الكريسماس أمام مبنى الكونجرس

عزفت الكمان أمام الجمهور بالنادي الوطني للصحافة في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتقت أعضاء بالكونجرس ومسؤولين بالحكومة ونجوم الغناء، ويوم الخميس ساعدت رئيس مجلس النواب بول رايان في إضاءة شجرة عيد الميلاد أمام مبنى الكابيتول.

بريجيت هارينجتون ليست رئيسة دولة أو صاحبة مقام رفيع، بل طفلة عمرها تسعة أعوام من ولاية أوريجون، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.





"تسعة أعوام ونصف العام في الواقع"، هكذا ستخبرك بريجيت إن سألتها عن عمرها، وتعيش في مدينة هيلسبورو قرب بورتلاند أكبر مدن ولاية أوريجون.

فازت بريجيت بفرصة السفر إلى العاصمة واشنطن وإضاءة شجرة مبنى الكابيتول المنتقاة من الغابة الوطنية في ولاية أوريجون، من خلال مسابقة على مستوى الولاية طلب فيها من تلاميذ المرحلة الابتدائية كتابة سبب حبهم للتنزه في مدينتهم.





أصبح تقليدا في الكابيتول دعوة طفل من الولاية نفسها التي تختار منها الشجرة للمساعدة في إضاءة رمز الاحتفال بعيد الميلاد، وكانت مسابقة الكتابة الوسيلة لاختيار هذا الطفل.

القصيدة التي كتبتها بريجيت تحدثت عن تغير ألوان الأشجار في الخريف وثلوج الشتاء وأمطار الربيع ومغامرات الصيف، وقالت عنها: "حاولت التفكير في بعض الأشياء التي يمكنني وضعها معًا في القصيدة، بعض التفاصيل والمحاور، وتوصلت إلى الأربعة فصول ومدى الحظ الذي تنعم بيه أوريجون لتمر بهم؛ لأن ليس لدى الجميع تلك الفرصة".





في أحد أيام شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت بريجيت تجلس داخل الحجرة الدراسية ثم جاءت حاكمة المدينة ومعها والدي بريجيت وعدد من المصورين.

وقالت بريجيت "شككت في الأمر، لأن الحاكمة لا تأتي كل يوم لحجرتك الدراسية. في البداية اعتقدت أنه ربما شخص هنا فاز، وعلى الأرجح ليس أنا؛ لأنه كان هناك مشاركين آخرين ويمكن أن يكون أيًا منا".





أعلنت حاكمة ولاية أوريجون، كيت براون، فوز قصيدة بريجيت من بين 1200 مشارك في الصف الرابع على مستوى الولاية، وحينها "بكيت من الفرحة"، كما عبرت الطفلة عن مدى شعورها بالسعادة.

بدأ تقليد شجرة عيد الميلاد التي تتم إضاءتها أمام مبنى الكونجرس (الكابيتول) عام 1964، وبعد مرور ستة أعوام، طلب مهندس مكتب الكابيتول من دائرة الغابات في الولايات المتحدة اختيار شجرة عيد الميلاد من أجل وضعها هناك، وكل عام منذ هذا الوقت، تقوم الدائرة باختيار شجرة من أحد المتنزهات الوطنية، وهذا العام وقع الاختيار على الغابة الوطنية في ولاية أوريجون.