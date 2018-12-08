"وايمو" تطلق خدمة تاكسي ذاتي القيادة في أمريكا

أعلنت شركة وايمو waymo الأمريكية إطلاق خدمة النقل عبر السيارات ذاتية القيادة للعامة، للمرة الأولى في مدينة "فينكس" بولاية أريزونا، على أن يتم طلبها عبر تطبيق للهواتف الذكية على غرار "أوبر".

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن الخدمة تعمل 24 ساعة طوال الأسبوع، وعبر عدة مدن وبلدات في منطقة "فينكس" الأمريكية، مؤكدة سلامة السيارة ذاتية القيادة "وايمو وان"، التي سارت 10 ملايين ميلا في الطرق العامة قبل إطلاقها.







وقالت الشركة إنه في البداية سيكون هناك قائد في السيارة مع الركاب، ليس للقيادة لكن للإشراف على المركبة أثناء تحركها والتأكد من راحة واقتناع الركاب، على أن تتخلى تماماً عن هؤلاء المشرفين للتحول إلى رحلات ذاتية القيادة بالكامل.

وأشارت الشركة إلى أنه بناء على تجارب سابقة فإنه دائما يكون لدى راكب السيارة ذاتية القيادة للمرة الأولى العديد من الأسئلة، ولهذا زودت الشركة نظام دعم في مقدمة ووسط المركبات، يعمل بضغطة زر في الجهاز الملحق بالسيارة أو عبر تطبيق "وايمو"، ليتمكن الراكب من التواصل مباشرة مع خدمة العملاء للإجابة عن أسئلتهم.





ولفتت الشركة إلى أن الركاب سيتلقون تقديرا لتكلفة الرحلة قبل قبولها، بناء على عوامل مثل وقت الرحلة والمسافة التي ستقطع، مضيفة أن السيارة تسع 3 بالغين وطفلا واحدا، ما يسمح لتشارك الرحلة مع العائلة أو الأصدقاء.

"وايمو" هي إحدى الشركات الفرعية لمجموعة "ألفابيت" الأمريكية المالكة لشركة "جوجل" للإلكترونيات والتكنولوجيا، وتأسست في البداية كأحد مشروعات جوجل، قبل أن تصبح شركة فرعية قائمة بنفسها في ديسمبر/كانون الأول 2016.