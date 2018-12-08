دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شاومي تعرض نسخة 5G من هاتفها Mi Mix 3 في الصين

في سياق تباهي شركات الهواتف بكامل استعداداتها لاستقبال تقنيات الجيل الخامس عرضت شركة شاومي نسخةً من هاتفها التي أطلقته مؤخراً Mi Mix 3؛ لكن تحاكي تقنيات الجيل الخامس خلال مؤتمر عقد في الصين الأسبوع الماضي، حيث أوضحت الشركة عدداً من العمليات التي يمكن إجراءها على الهاتف من تصفح الانترنت لبث مقاطع الفيديو بسرعة فائقة تتوافق مع سرعات شبكات الجيل الخامس.

وأسوة بهواتف الجيل الخامس فأن Mi Mix 3 5G يعمل بمعالج كوالكوم الذي كشفت عنه الشركة مؤخراً سنابدراجون 855 وبالتوافق مع مودمها X50 5G حيث ستصل سرعة التنزيل فيه بحد أقصى 2 جيجابايت في الثانية، فيما أن نسخة Mi Mix 3 الحالية تعمل بمعالج سنابدراجون 845 الذي يعد عاملاً مشتركاً في أغلب الهواتف التي أطلقت العام الحالي بمعالجات كوالكوم.

والجدير بالذكر أن عكوف شركة شاومي على تطوير تقنيات الجيل الخامس ليس وليد اللحظة فقد بدأت هذه الرحلة منذ عام 2016 بشراكة مع شركة الاتصالات الصينية China Mobile، حيث سيتم إطلاق نسخة الجيل الخامس من Mi Mix 3 بداية عام 2019 متوافقة مع شبكة الاتصالات الشريكة “China Mobile” التي ستوفر الدعم لشركات الهواتف الأخرى في الصين في وقت لاحق من العام المقبل.

التدوينة شاومي تعرض نسخة 5G من هاتفها Mi Mix 3 في الصين ظهرت أولاً على عالم التقنية.