دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة آبل تطلق نسخة Beddit 3.5 من سوار تعقب النشاطات أثناء النوم

أطلقت شركة آبل نسخة محدثة من سوار تعقب النوم Beddit التي كان أخرها Beddit 3 وقت استحواذ آبل على الشركة الفنلندية عام 2017، لتوفر اليوم عبر موقعها نسخة Beddit 3.5 التي يمكن شراءها الآن مقابل 150$، حيث يستطيع مقتنيها مراقبة نشاطاته المختلفة أثناء النوم من معدل ضربات القلب والتنفس والشخير بالإضافة لقياس درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في السرير ومدة النوم التي قضاها؛ وذلك بوضع المراقب النحيف تحت الملاءة الذي لا يختلف سُمكه عن نسخته السابقة فهو يبلغ 2مليميتر بحيث يسجل جميع تلك النشاطات عبر تطبيقِه المثبت على ساعة آبل أو الآيفون.

ويمكنك الوصول لتلك البيانات عند استيقاظك من النوم بكل سهولة من خلال مراجعة التطبيق الذي يحتاج نسخة iOS 12 أو إحدى الإصدارات الأحدث، فيما تكمن الإضافة لآبل هنا كون ساعتها Apple Series 4 لا تقوم بتوفير خاصية تتبع النوم بجعبتها الأصلية إنما تحتاج لتطبيقات الطرف الثالث فيقوم Beddit 3.5 اليوم بسد هذه الفجوة تحت سياسة أمن البيانات الخاصة بالشركة.

التدوينة شركة آبل تطلق نسخة Beddit 3.5 من سوار تعقب النشاطات أثناء النوم ظهرت أولاً على عالم التقنية.