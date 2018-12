مصريون ينتقمون من مصور فيديو الهرم الإباحي: "هيجيلكوا برد يا ولاد العبيطة"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press المصور الدنماركي "أندرياس هيفيد"

موجة من الغضب والسخرية انتشرت تجاه الفيديو الإباحي المنشور في قناة المصور الدنماركي "أندرياس هيفيد" في يوتيوب، بعد نشره مشاهد من مقطع فيديو "إباحي" مع صديقته أعلى الهرم الأكبر.

في وقت أدانت وزارة الآثار الواقعة، وأحالها الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إلى النائب العام؛ للتحقيق فيها بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم.

الواقعة أثارت حفيظة جمهور السوشيال ميديا في مصر، وقال مصطفى محمود بلهجة حادة: "لما نيجي تمثال الحرية بتاعكوا محدش يزعل.. أمين؟"، فيما قال مهدي عقاب إن "كل من يمارس الجنس قرب الأهرامات سيصاب بلعنة الفراعنة".

وتهكم مادو زيزو: "هيجيلكم برد يا ولاد العبيطة". ومثله كتب طه محمد: "الفراعنة بيدوروا عليك".

وأضاف متولي ناصف مُوجهًا حديثه للمصور: "صاحب القبر اللي إنت موجود عليه ده لو كان موجود دلوقتى كان رد على بلدك كلها".

بينما علق حسن العطار قائلا: "ليعلم العالم ويرى، ويشهد التاريخ بأن تلك هي أخلاق المجتمعات الغربية المروجة للإباحية التى قد خلت منها كل مبادئ الإنسانية والدين واحترام سيادة الأوطان وأصول الشعب المصري، فنحن المصريين أعزنا الله بالدين الحق الإسلام وأخلاقنا هي الاحترام والكرامة والأصالة والوطنية والسلام، وأنت ترى الآن انتهاكهم لكل حقوقنا العربية المصرية بلا أي احتساب لذلك".

وتابع: "يصعدون الهرم لتصوير وترويج أفلامهم الإباحية وتعاطي المخدرات، ألم يكفهم العالم بأسره كي يفعلوا فيه ذلك؟ لماذا مصر؟".

في حين لم يلتفت آخرون للفعل الفاضح، وقال أحدهم "سيبك إنت.. المنظر فاجر من فوق"، ومثله أعرب سيف الإسلام عن أمنيته بالتواجد على قمة الهرم: "كان نفسي أطلع الهرم من زمان بس كانوا بيمنعونا".

وذهبت تعليقات البعض إلى دعوة المستخدمين إلى غلق قناة المصور الدنماركي بحملة بلاغات ليوتيوب، حيث قال حساب باسم mamiazy: "يا جماعة اعملوله ريبورت، القناة كلها هتتقفل عشان يتعلم الأدب ويحترم نفسه".

وحصد فيديو "تسلق الهرم الأكبر" 114 ألف مشاهدة، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف عملية بحث على جوجل داخل مصر، تضمنت كلمات بحث مثل: (الهرم الأكبر، فيديو الهرم الأكبر، فيديو إباحي فوق الهرم).

