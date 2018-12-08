شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق أول فريق نسائى لقيادة الزوارق بالشرق الأوسط (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بمركز شرطة الموانئ وبالتعاون مع مجلس الشرطة النسائي، عن إطلاق أول فريق نسائي لقيادة الزوارق على مستوى الشرق الأوسط، بهدف دعم وتعزيز الأمن البحري، وتوفير الخصوصية الأمنية للفعاليات التي تقام بالقرب من شواطئ إمارة دبى، بحسب "البيان" الإماراتية.

من جانبها، أوضحت النقيب عتيقة الظاهري، عضو مجلس الشرطة النسائي، المشرف على تأهيل الفريق النسائي، أنه تم ترشيح 30 فتاة للبرامج، وتأهيل وتدريب 11 منهن ضمن برنامج تدريبي استمر لقرابة ثلاثة أشهر، مضيفة أن الدورة التأهيلية شملت على الجانب النظري والعملي، وتضمنت على عدد من البرامج، منها؛ دورة السباحة، السلامة البحرية، الإسعافات الأولية، قيادة الزوارق البحرية، إجراءات طاقم الدوريات البحرية، استخدام أجهزة تترا، فضلا عن دورة قيادة الدراجات المائية.



المرأة فى الإمارات المرأة فى الإمارات

وقالت النقيب الظاهري إنها تحلم بتوصيل فريق زوارق العنصر النسائي للعالمية، وتعميم الفكرة على جميع إمارات الدولة، وفتح المجال أمامهن كي يشاركن في السباقات الرياضية العالمية.



الفرق النسائية الفرق النسائية

وأكد العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بالإنابة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مشاركة العنصر النسائي في جميع المهام الشرطية، وإتاحة الفرصة لها كي تقوم بتنفيذ كل المهمات الصعبة جنبا إلى جنب مع الرجل، مشيرا إلى أن فريق زوارق العنصر النسائي يحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والاستجابة لحالات الطوارئ، والمشاركة بالفعاليات الخاصة بالمرأة التي تتطلب وجود أفراد الشرطة النسائية.





وأوضح العقيد سعيد المدحاني، رئيس فريق زوارق العنصر النسائي، أن الفريق يتكون من 11 فتاة إماراتية تم تأهيلهن بعد أن خضعن الدورة التدريبية مدتها ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن لدى الفريق خطة تطويرية تتمثل في تأهيل الفتيات ليكن مشرفات ومدربات في المستقبل مع مضاعفة عدد عضوات الفريق في السنوات المقبلة.