شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر يمنية: تشكيل 3 فرق عمل لرفع الحصار عن تعز خلال مشاورات السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت مصادر يمنية مشاركة فى مشاورات السلام اليمنية، والتى تعقد لليوم الثالث بين وفد الحوثيين والحكومة اليمنية فى العاصمة السويدية استوكهولم، بأنه تم تشكيل ثلاث فرق مشتركة من وفدى الحكومة والحوثيين، للبحث فى وضع برنامج تنفيذى لإطلاق الأسرى من الطرفين وفقا للاتفاق الموقع بينهما.

وأوضحت المصادر- وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، أن فريق العمل الثانى يبحث رفع حصار الميليشيات عن تعز، فيما يبحث الفريق الثالث فى الملف الاقتصادى وإجراءات توحيد عمل البنك المركزى، وتأمين توريد العائدات المالية العامة من مناطق الانقلابيين إلى البنك المركزى فى عدن مقابل دفع رواتب الموظفين الحكوميين فى عموم المناطق اليمنية.

يذكر أن المشاورات اليمنية فى استوكهولم تجرى فى جلسات منفردة مع كل طرف، ويعقدها المبعوث الأممى مارتن جريفثس، ويحاول جريفثس تقريب وجهات النظر عبر التنقل بين الوفدين وإجراء محادثات مع كل طرف على حدة لمناقشة القضايا المطروحة.