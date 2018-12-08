شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل السلمى بعد فوزه برئاسة البرلمان العربى: شكرا لاحترام ترشيح السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور مشعل بن فهيم السلمى رئيس البرلمان العربى، الشكر إلى أعضاء البرلمان، بعد إعلان فوزه لمدة عامين قادمين، واحترامهم لترشيح المملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور مشعل السلمى: "بفضل وتوفيق من الله، تم انتخابى بالتزكية رئيسًا للبرلمان العربى لفترة ثانية، شكرًا لاعضاء البرلمان العربى احترامهم لترشيح المملكة العربية السعودية وتقديرهم لما بذلناه من جهد وعمل خلال السنتين الماضيتين لخدمة الأمة العربية ونصرة قضاياها والتصدى لمن يحاول المساس بسيادتها وأمن مجتمعاتها".

وقدم رئيس البرلمان العربي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الشورى ووزير الخارجية، على الدعم الكبير لمرشح المملكة لشغل منصب رئيس البرلمان العربى الذى يعد الذراع التشريعية والرقابية لمنظومة العمل العربي المشترك.

يذكر أن الدكتور مشعل بن فهم السلمى، قد فاز برئاسة البرلمان العربي بالتزكية، وذلك للمرة الثانية على التوالى، خلال جلسة اليوم والتى تشهد إجراء الانتخابات على منصب رئيس البرلمان العربي ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم.