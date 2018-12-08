أبرز 11 مكانا مميزا للسفر خلال موسم الشتاء

لعل فرصة الذهاب للشواطئ والتمتع بالعطلة الصيفية هذا العام لم تسنح لكثيرين، لكن لا يزال بإمكانهم تعويض ما فاتهم وقضاء عطلة شتوية مميزة والسفر حول العالم لمجموعة من المناطق الساحرة والتمتع بعطلة لا تقل روعة عن عطلات الصيف.

ويستعرض موقع "ترافل ليزر" 11 مكانا يمكن السفر إليها هذا الشتاء للتمتع بأجوائها الدافئة ورؤية مناظر طبيعية ساحرة، وفي الوقت نفسه الاستمتاع بروح المغامرة التي تكمن وراء زيارة أماكن جديدة.

1- هاواي





عشاق ركوب الأمواج والشواطئ الخلابة على موعد مع واحد من أهم المناطق الساحلية في العالم؛ فهاواي لا تتميز بكونها ملجأً سياحيًا في الصيف فقط، بل في الشتاء أيضًا، بسبب المناظر الطبيعية الخلابة المنتشرة فيها، ما يجعلها فرصة لالتقاط الصور التذكارية، فضلًا عن قدرة الزوار على رؤية الحوت الأحدب من خلال القيام بجولة في هونولولو، وأخيرًا يبلغ ارتفاع الأمواج فيها 10 أمتار، ما يجعلها فرصة لا تفوت لمحبي "الركمجة" وركوب الأمواج.

2- سنغافورة





فبرابر هو أفضل شهر يمكن فيه زيارة سنغافورة، فالفنادق تقدم أسعار مخفضة للتمتع بخدماتها، فضلًا عن إقامتها واحدًا من أكبر احتفالات ليلة رأس السنة في آسيا، والذي يبدأ في 16 فبراير ويتم فيه إنارة الشوارع العامة، والقيام بمواكب ملونة، وأخيرًا وليس آخرًا تقام العديد من مهرجانات تناول الطعام في الشوارع.

3- أستراليا





شهر فبراير في أستراليا يعني الصيف، وإذا كنت من محبي المناظر الطبيعية فعليك بالسفر إلى جزيرة تازمانيا، إذ تحتوي على شواطئ جميلة، ومزارع واسعة، وغابات ممطرة.

4- عمان





رحلات السفر إلى عمان أرخص بكثير من السفر إلى فرنسا، ومع ذلك تمنحك تجربة لا تفوت، فالجو هناك ساحلي معتدل، وفي حالة زيارتك العاصمة الحالمة مسقط بإمكانك التمتع بزيارة دار الأوبرا الملكية، والغوص في شواطئها، والذهاب للمساجد، أما لو كنت تفضل العزلة بإمكانك التمتع بزيارة الجبل الأخضر على بعد ساعتين فقط بالسيارة من مسقط.

5- المكسيك





عندما يرغب الأمريكان في التمتع بعطلة هادئة دافئة، وغير مكلفة يذهبون إلى سان خوزيه في المكسيك، المدينة الساحلية التي تحتوي على مئات المزارات السياحية والمطاعم والملاهي الليلية، ويشهد هذا العام افتتاح ملاهي صباحية أيضًا، ومطعمين جديدين وبضع متاجر للهدايا التذكارية.

6- كولورادو





سواء كنت من محبي رياضة التزحلق على الجليد أم لا تمنحك مدينة بيفر كريك في كولاردو تجربة مميزة هذا العام، من خلال فندق ريتز كارلتون الذي يسمح لنزلائه بالتمتع بالجليد من داخل الفندق، من خلال منتجع الماسة السوداء ومطعم الثلج الذي يختبرون فيه تجربة العيش عام 1900، وأخيرًا منحهم جولات للتزلج على الجليد ومشاهدة الجبال الثلجية.

7- إيطاليا





تشتهر مدينة صقلية في إيطاليا بزراعتها البرتقال والليمون، ولو كنت من سعداء الحظ الذين زاروها في الشتاء، بإمكانك أن تشاهد بعينك عملية حصاد هذه الفاكهة، وعلى الرغم من أن الثلج لا يزور هذه المدينة أبدًا لكنها تتمتع بأجواء باردة قليلًا تتيح لك الاستمتاع بفصل الشتاء، ورؤية المهرجانات التي تقام في المدينة مثل مهرجان حصاد اللوز.

8- فلوريدا





انتهاء الصيف لا يعني تفويت فرصتك للتمتع بالشاطئ، فكل شيء في مدينة "كي ويست" في فلوريدا يدور حول الساحل، والتمتع بالسماء الصافية والمياه الهادئة وأشعة الشمس، وهذه الأيام تشجع الفنادق السياح لأخذ جولة في المياه والتمتع بالجزر المحيطة والمنتجعات الصحية.

9- يوتا





تعد مدينة "سولت لايك سيتي" في ولاية يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية مكانًا مميزًا لممارسة جميع الأنشطة الشتوية مثل التزحلق على الجليد، ومشاهدة الجبال والمناظر الطبيعية الخلابة.

10- قبرص





اكتشاف مدن جديدة في البحر المتوسط والسفر إليها أمر يستحق العناء دومًا، وعلى رأس هذه المن قبرص، فهي تحتوي على ما يقرب من ألف قلعة أثرية، كثير من الشواطئ الرائعة، وطقس مشمس ودافئ ورمال ذهبية جميلة.

11- الصين





تقيم الصين مهرجانات كثيرة لا تفوت في فترة الشتاء، وكل عام يقيم السكان المحليون مدينة ثلجية على ارتفاع 150 مترا بألوان جذابة للترويج لزيارة المدينة، وبكل تأكيد تستحق رؤية إبداعهم عناء السفر.