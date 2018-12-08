تعرف على أسعار الدولار والسعودي اليوم في صنعاء

قال مصرفيون اليوم السبت إن العملات الاجنبية الدولار والسعودي تطلع بشكل طفيف في اسعارها أمام الريال اليمني منذ 3 أيام.

وذكر المصرفيون إن الصرفي الريال اليمني امام العملات الاجنبية اليوم هي على النحو التالي:

شراء الدولار

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