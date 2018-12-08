"2000 جنيه للمصريين".. أسعار التصوير الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

تتيح وزارة الآثار التصوير التجاري "سينمائي وتلفزيوني وفوتوغرافي" بالمواقع الأثرية والمتاحف، من خلال باقات متنوعة "يومية، أسبوعية، شهرية" للمصريين والأجانب، مع الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بلائحة التصوير التي أقرها المجلس الأعلى للآثار.

وتبلغ قيمة التصوير الفوتوغرافي للمقابر المغلقة 2000 جنيه للمصريين في اليوم الواحد، بعد موافقة السلطة المختصة، وللأجانب 3000 جنيه في اليوم الواحد بعد موافقة السلطة المختصة، على أن يكون التصوير "دون فلاش".

والرسوم المقررة للتصوير الفوتوغرافي بالمقابرـ ما عدا مقابر نفرتاري وتوت عنخ آمون وسيتي الأول للمصريين 1000 جنيه للمقبرة الواحدة لليوم، بالإضافة لثمن التذكرة لكل فرد، وللأجانب 1500 جنيه للمقبرة الواحدة لليوم، بالإضافة لثمن التذكرة لكل فرد بعد موافقة السلطة المختصة، على أن يكون التصوير دون فلاش.

والتصوير الفوتوغرافي بمقابر نفرتاري وتوت عنخ آمون وستي الأول، تبلغ قيمة رسومه المقررة للمصريين 2000 جنيه للمقبرة الواحدة في الساعة، بالإضافة لسعر التذكرة وللأجانب 3000 جنيه للمقبرة الواحدة في الساعة، بالإضافة لسعر التذكرة بعد موافقة السلطة المختصة ويكون التصوير دون فلاش.

وتبلغ رسوم التصوير الفوتوغرافي بالمتاحف 50 جنيهًا، بالإضافة إلى سعر تذكرة الدخول على أن يكون التصوير دون فلاش.

ورسوم التصوير الفوتوغرافي للآثار الغارقة، فوق الماء تبلغ 250 جنيهًا لليوم الواحد وفي موقع واحد، وتحت الماء 500 جنيه لليوم الواحد وفي موقع واحد​.

وتبلغ رسوم التصوير الفوتوغرافي بقصر ألكسان بأسيوط في أثناء مواعيد العمل الرسمية 500 جنيه، بالإضافة إلى 150 جنيهًا لصندوق رعاية العاملين وبعد مواعيد العمل الرسمية 1000 جنيه بالإضافة إلى 150 جنيهًا لصندوق رعاية العاملين.

بينما تبلغ رسوم التصوير الفوتوغرافي بحديقة قصر البارون في أثناء مواعيد العمل الرسمية 500 جنيه، بالإضافة إلى 150 جنيهًا لصندوق رعاية العاملين وبعد مواعيد العمل الرسمية 1000 جنيه، بالإضافة إلى 150 جنيها لصندوق رعاية العاملين.