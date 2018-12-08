دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل تتخلى ماكيروسوفت عن متصفحها Edge ؟

تعمل شركة مايكروسوفت الشهيرة، على تطوير متصفح بديل عن متصفحها «Edge» الشهير، وذلك بحسب ما قالته صحيفة «Windows Central».

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وبحسب المعلومات المتاحة، فإن قرار الشركة جاء بناء على تراجع أعداد مستخدمى المتصفح، بدرجة كبيرة، وعدم قدرته على مجاراة المنافسة مع باقي المتصفحات الكبيرة الموجودة مثل «Google Chrome و opera».

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ومن المقرر أن تستبدل الشركة البرمجيات الخاصة بمتصفحها وسوف تستبدلها ببرمجيات "Chromium" الموجودة في متصفح غوغل الأمريكي، و"yandex" الروسي، ما سيرع من عمليات البحث، ويمكن المستخدم من الوصول إلى أكبر قدر من البيانات المتعلقة بالكلمة الدليلة التي سيدخلها في شريط البحث.

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والجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت طرحت المتصفح Edge في 2015 بدلًا عن Internet Explorer، والذى كان ضمن أول وأشهر المتصفحات في العالم، ولكن تخلصت عنه الشركة ايضًا بسبب عدم قدرته على مواكبة التطور الذى طرأ على باقي المتصفحات التى تم طرحها. المزيد:

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