مصر والكويت توقعان اتفاقيتين جديدتين

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن قيمة القرض الأول تبلغ نحو 25 مليون دينار كويتى، وستخصص لإنشاء مصرف بمنطقة بحر البقر بدلتا مصر.

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وتابع أن قيمة الاتفاقية الثانية تبلغ نحو 15 مليون دينار كويتي؛ للإسهام في إنشاء 4 محطات تحلية بجنوب سيناء، وتبلغ فترة سداد القرض 6 سنوات على 38 قسط، نصف سنوى، بفائدة 2%.وأشار عبد الله خليل، المدير الإقليمي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، إلى أهمية التعاون بين الصندوق ومصر، وكذلك أهمية مؤتمر منتدى "أفريقيا ٢٠١٨"، وما يمثله من مكانة لمصر في القارة والتبادل الاستثماري.

وفي السياق نفسه، قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن منتدى أفريقيا 2018 سيشهد تجمع كل المؤسسات الدولية وقادة أفريقيا، لوضع خطة لتنمية القارة.

وأضافت الوزيرة، أن المنتدى هذا العام يكتسب أهمية كبرى بالتحديد كونه يأتي قبل أسابيع من ترأس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقي، ما يضمن وضع خطة تنموية ناجحة وملائمة للقارة الأفريقية في المرحلة القادمة.