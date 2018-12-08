بالفيديو... اختطاف رجل أمام كاميرات المراقبة في السعودية

ورصدت كاميرات المراقبة مقطع الفيديو، الذي يظهر العامل وهو يزود مركبة بالوقود، وفجأة ينقض عليه رجلان ويجبراه بالقوة على دخول سيارتهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الرجلان، أخلا سبيل العامل بعد سلبه مبلغ مالي يقدر بحوالي 5 آلاف ريال وهاتفه الجوال، بينما تحاول قوات الأمن إلقاء القبض على المجرمين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، إذ تنتشر العديد من المقاطع المصوّرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمثل هذه الحوادث.