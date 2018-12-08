ورصدت كاميرات المراقبة مقطع الفيديو، الذي يظهر العامل وهو يزود مركبة بالوقود، وفجأة ينقض عليه رجلان ويجبراه بالقوة على دخول سيارتهم.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الرجلان، أخلا سبيل العامل بعد سلبه مبلغ مالي يقدر بحوالي 5 آلاف ريال وهاتفه الجوال، بينما تحاول قوات الأمن إلقاء القبض على المجرمين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، إذ تنتشر العديد من المقاطع المصوّرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمثل هذه الحوادث.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو... اختطاف رجل أمام كاميرات المراقبة في السعودية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .