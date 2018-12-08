القمران الصناعيان السعوديان "سات 5 أ" و"سات 5 ب" يصلان لمدارهما بنجاح

وصل القمران الصناعيان "سات 5 أ" و"سات 5 ب" السعوديان اللذان أُطلقا، صباح أمس ، من قاعدة جيوغوان الصينية، على متن الصاروخ "لونغ مارش 2D"، إلى مدارهما بنجاح.

وجرى إطلاق القمرين إلى الفضاء بعد تطويرهما محلياً، بهدف الاستشعار عن بُعد والاستطلاع، ليتبعا عدداً من الأقمار بدأت بإطلاقها السعودية إلى الفضاء منذ 14 عاماً.





وهنأ الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، السعودية، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "تهانينا للمملكة العربية السعودية نجاح إطلاق الأقمار الصناعية السعودية 5A و5B اليوم من الصين، إطلاق تلك الأقمار دليل على قدرة المهندسين السعوديين في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم على تصنيع الأقمار الصناعية بقدرات ذاتية، نفتخر بهم ونتمنى لهم كل التوفيق".





كما رفع الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بهذه المناسبة.

وأوضح أن تحقيق هذا الإنجاز تم برعاية ودعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وعناية من ولي العهد، وتفاني منسوبي المدينة، ومساندة الجهات الحكومية.





وأكد الدكتور تركي بن سعود بن محمد أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً للعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات الفضاء والطيران انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.

ويُعد هذا الإنجاز محصلة للجهود التي بذلتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على مدى سنوات في نقل وتوطين وتطوير العديد من التقنيات المتقدمة ومنها تقنيات الأقمار الصناعية وبناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات وإنشاء البنى التحتية المتطورة، ما مكن المدينة من تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين "سعودي سات 5 أ" و"سعودي سات 5 ب" في معاملها بأيادٍ وطنية.





ومن المقرر أن يزود هذان القمران الجهات الحكومية بالصور الفضائية عالية الدقة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك لاستخدامها في شتى مجالات التنمية الوطنية، وستتم إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سبق أن أطلقت 13 قمراً صناعياً سعودياً ما بين عامي 2000 - 2017، كما شاركت في تنفيذ تجارب علمية في الفضاء الخارجي بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وجامعة ستانفورد على متن القمر "سعودي سات 4" عام 2014.

وكذلك شاركت في مهمة "تشانق اي 4" بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية عام 2018 لاستكشاف القمر.