دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا تعرف على سماعات جوجل وأمازون المنافسة لـ آبل

دخلت شركتي جوجل وأمازون، على طريق المنافسة مع عملاق التكنولوجيا الأمريكي آبل، وذلك بعدهما أعلنا عن طرح سماعات لاسلكية شبيهه بالـ أيربود الذى تنتجه الأخيرة، وحققت به نجاحات ومبيعات هائلة.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن نجاح سماعات أيربود اللاسلكية كان مفاجأً للعديد من المتابعين، مؤكدة أن الأمر سوف يدخل في تنافس شرس بين عمالقة التكنولوجيا في العالم قريبًا.

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وبحسب مجموعة محللين فإن نجاح السماعات كان لافتًا لجوجل وأمازون، مما جعلهما يخططان لطرح منتجات مشابهة بهذه السماعات في 2019.

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وأضاف المحللين أنه يتوقعون إنتاج ما لا يقل عن 10 إلى 20 مليون من السماعات اللاسلكية في العام المقبل، وذلك بعدما قامت الشركات بخطوة تزويد المساعد الصوتي بالبرمجيات اللازمة لدعم السماعات.

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