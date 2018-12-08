شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تخصص نصف مقاعد البرلمان للمرأة.. محمد بن راشد: دفعة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء فى الإمارات وحاكم دبى، بإعلان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد بتخصيص 50 % من المقاعد داخل المجلس الوطنى الاتحادى للمرأة الإماراتية.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "توجيهات أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص نسبة 50 % للمرأة في الدورة الانتخابية القادمة للمجلس الوطني الاتحادي تعطي دفعة كبيرة لترسيخ دور المرأة التشريعي والقانوني والبرلماني في مسيرتنا التنموية.. المرأة نصف المجتمع وتستحق أن تمثل هذا النصف في مجلسنا الوطني الاتحادى".





كان الشيخ خليفة بن زايد، قرر رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% اعتباراً من الدورة المقبلة في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية.